Зеленский: переговоров с Россией в ближайшее время не планируется Киевский режим не планирует переговоров с Россией в ближайшее время, об этом за.
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