Депутат предложила ограничить количество животных в квартирах

Чтобы численность питомцев в жилом помещении не превышала разумное количество Депутат Госдумы Светлана Разворотнева подготовила законопроект с целью навести порядок с живностью в квартирах, пишет "Парламентская газета".
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