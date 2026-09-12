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Русская весна

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Продуктовый дефицит бушует во Львове (ФОТО)

Продуктовый дефицит бушует во Львове (ФОТО)

Дефицит продуктов начался во Львове после Киева. Местные жители фиксируют опустевшие полки в продуктовых супермаркетах «Аврора».

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