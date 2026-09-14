Эксклюзив: интервью с Ариной Ростовской о силе звука, экспериментах с голосом и о развитии воображения ребенка

«Мой главный прием — сначала внимательно слушать, а потом повторять» Арина Ростовская — телеведущая на ТНТ, автор вирусных трейлеров, набравших 1,5 миллиарда просмотров за год, актриса озвучания, владеющая более чем 1000 звуков и голосовых техник.