Саудовская Аравия: Все полеты были приостановлены в международном аэропорту Халед (RUH/OERK) в Эр-Рияде, провинция Эр-Рияд, с полудня на фоне сообщений о пожаре на складе топлива в этом районе после ударов баллистических ракет хуситов ранее в тот же день.
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