Взаимоотношения: Сожительство

ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫПолитикаВзаимоотношения: Сожительство Яндекс.картинки Всем привет. Сегодня я хочу поговорить о такой распространенной вещи, как сожительство.Вернуться к статье71НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВера Федорова"Не разменивайте свою жизнь на тех, кто Вам не нужен." Да, согласна с автором. Однако, меня смутило именно то, что она сама сожительствовала со многими мужчинами, а с одним из них даже 6 лет (!). Причем в этом союзе, как я поняла, она уже знала, что не соединит с ним свою жизнь, но, тем не менее, жила, то есть, "разменивала свою жизнь..." Однако... А в целом, да, её рассуждения сходятся с моими. Я тоже отношусь к сожительству индифферентно, нейтрально. Хотя, действительно, несколько напрягает подмена понятий сожительства и гражданского брака в СМИ и людьми, имеющими отношение к правовому законодательству.Элина МорозоваВидимо мужчины не стремились жениться..Но я тоже считаю, что сожительство - только пустая трата собственных ресурсов.Вера ФедороваДа, именно так. Причем, ресурсов, как моральных, так и материальных. Зная, что ты живёшь с ним временно, даже вилки с ложками покупать за свой счёт не стоит.Элина МорозоваА работа по дому сколько стоит!Вера ФедороваКонечно!Алексей ЛогиновКопейки.Элина МорозоваНу пусть нанимает кухарку и уборщицу за копейки. И копеечную проститутку.Комментировать
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