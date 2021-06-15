Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лариса Бачевская
    О косметике вспомнили, лично я ни копейки на косметику за всю жизнь не потратила, а мужиков было больше, чем у накраш...Женщина нуждается...
  • Денис Л
    Не аргумент для чего?Женщина нуждается...
  • Михаил_
    Хе-хе. Только теперь заметил, кто написал статью ))).Кому сегодня нужн...

Взаимоотношения: Сожительство

Взаимоотношения: Сожительство

Яндекс.картинки Всем привет. Сегодня я хочу поговорить о такой распространенной вещи, как сожительство.

Вернуться к статье
71
Обсудить
Вера Федорова
"Не разменивайте свою жизнь на тех, кто Вам не нужен." Да, согласна с автором. Однако, меня смутило именно то, что она сама сожительствовала со многими мужчинами, а с одним из них даже 6 лет (!). Причем в этом союзе, как я поняла, она уже знала, что не соединит с ним свою жизнь, но, тем не менее, жила, то есть, "разменивала свою жизнь..." Однако... А в целом, да, её рассуждения сходятся с моими. Я тоже отношусь к сожительству индифферентно, нейтрально. Хотя, действительно, несколько напрягает подмена понятий сожительства и гражданского брака в СМИ и людьми, имеющими отношение к правовому законодательству.
Элина Морозова
Видимо мужчины не стремились жениться..Но я тоже считаю, что сожительство - только пустая трата собственных ресурсов.
Вера Федорова
Да, именно так. Причем, ресурсов, как моральных, так и материальных. Зная, что ты живёшь с ним временно, даже вилки с ложками покупать за свой счёт не стоит.
Элина Морозова
А работа по дому сколько стоит!
Вера Федорова
Конечно!
Алексей Логинов
Копейки.
Элина Морозова
Ну пусть нанимает кухарку и уборщицу за копейки. И копеечную проститутку.

Картина дня

наверх