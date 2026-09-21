"Без бумажки ты букашка": какие документы нужно хранить, несмотря на цифровизацию

Вынесенная в заголовок фраза закрепилась благодаря пьесе Владимира Дыховичного и Михаила Слободского "Весна" (1949) и особенно одноимённому фильму 1953 года, где герой произносит знаменитую реплику о том, что без соответствующей справки/удостоверения человек как бы "не существует" для системы.
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