"Без бумажки ты букашка": какие документы нужно хранить, несмотря на цифровизацию

Вынесенная в заголовок фраза закрепилась благодаря пьесе Владимира Дыховичного и Михаила Слободского "Весна" (1949) и особенно одноимённому фильму 1953 года, где герой произносит знаменитую реплику о том, что без соответствующей справки/удостоверения человек как бы "не существует" для системы.