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Царьград

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"Без бумажки ты букашка": какие документы нужно хранить, несмотря на цифровизацию

"Без бумажки ты букашка": какие документы нужно хранить, несмотря на цифровизацию

Вынесенная в заголовок фраза закрепилась благодаря пьесе Владимира Дыховичного и Михаила Слободского "Весна" (1949) и особенно одноимённому фильму 1953 года, где герой произносит знаменитую реплику о том, что без соответствующей справки/удостоверения человек как бы "не существует" для системы.

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