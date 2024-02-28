В Сбере рассказали о достижениях в сфере инноваций и импортозамещения

«Системная работа по технологической трансформации позволила нам нарастить эффективность и надежность ИТ-систем, при этом заместить иностранное программное обеспечение собственными разработками и инновациями, доступ к которым мы уже открываем всему рынку», — об этом заявил глава Сбербанка Герман Греф.