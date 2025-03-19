Шойгу перечислил мешающие урегулированию конфликта на Украине факторы

Шойгу: Конституция Украины мешает ей двигаться к мирным договоренностям Секретарь Совбеза России Сергей Шойгу назвал ряд факторов, которые, по его мнению, мешают процессу мирного урегулирования украинского конфликта.
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