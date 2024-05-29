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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Салават Юлаев» продлил контракт с Зоркиным на 2 года

Срок одностороннего соглашения рассчитан на два года. В прошедшем сезоне Никита Зоркин провел 56 матчей в Фонбет чемпионате КХЛ за «Салават Юлаев», набрав 9 (5+4) очков при полезности «плюс 8» и среднем игровом времени 16:38.

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