ВС РФ выбили противника с некоторых позиций в районе Демидовки Белгородской области Группировка войск «Север» ВС РФ завершает освобождение курского приграничья от украинских оккупантов.
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ВС РФ выбили противника с некоторых позиций в районе Демидовки Белгородской области Группировка войск «Север» ВС РФ завершает освобождение курского приграничья от украинских оккупантов.
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