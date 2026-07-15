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ТАСС

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В Ростове-на-Дону осудили готовивших теракт на ж/д путях в Запорожской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 июля. /ТАСС/. Южный окружной военный суд приговорил Евгения Чухно и Павла Гортенко к 20 и 15 годам лишения свободы соответственно за содействие и участие в террористическом сообществе, созданном на территории Украины.

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