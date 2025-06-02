Онищенко призвал не бояться комаров, переносящих лихорадку чикунгунья

Тигровые комары, которые переносят лихорадку чикунгунья, не являются главным источником распространения указанной вирусной инфекции, заявил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
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