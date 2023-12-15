Китайская таможня провела учения по сценарию "Из Приморья едет турист с обезьяньей оспой"

На международном автомобильном пункте пропуска Суйфэньхэ, граничащим с Приморским краем, 13 декабря провели противоэпидемические учения с участием представителей Харбинской таможни и местной городской администрации.
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