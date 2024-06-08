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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джереми Сохан вошел в расширенный состав сборной Польши, Брэндона Подземски в списке нет

В список включены 17 игроков, включая представителя НБА Джереми Сохана («Сан-Антонио»). Упоминавшийся в качестве возможного кандидата Брэндин Подземски («Голден Стэйт») в состав не вошел.

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