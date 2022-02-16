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NYT: Ученые сообщили о полном излечении женщины от ВИЧ

NYT: Ученые сообщили о полном излечении женщины от ВИЧ

Врачи смогли полностью вылечить от ВИЧ женщину при помощи трансплантации пуповинной крови, пишет The New York Times со ссылкой на доклад, представленный на конференции по ретровирусам и оппортунистическим инфекциям в американском городе Денвер.

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