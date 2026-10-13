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Почему российские компании массово отказываются от новогодних премий и что это значит для сотрудников

Почему российские компании массово отказываются от новогодних премий и что это значит для сотрудников

Конец года традиционно ассоциировался не только с подведением итогов, но и с приятным финансовым бонусом, который воспринимался как знак признания заслуг.

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