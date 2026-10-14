Дроноводы «Рубикона» сожгли бронетехнику украинских боевиков

Операторы беспилотных летательных аппаратов из Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России «Рубикон» поделились подборкой уничтожений украинской техники и снаряжения в зоне проведения специальной военной операции.
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