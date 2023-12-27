Военно-политиче...
НовостиБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Экс-посол Украины в США: Запад посылает сигналы о неготовности сейчас принять Украину в НАТО

Экс-посол Украины в США: Запад посылает сигналы о неготовности сейчас принять Украину в НАТО

«Печальную весть» для Украины принёс бывший посол этой страны в США Валерий Чалый. Касается эта «весть» того, что Украину в НАТО не ждут, несмотря на то, что будущее членство в Североатлантическом военном блоке киевский режим прописал даже в изменённой конституции.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх