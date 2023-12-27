Экс-посол Украины в США: Запад посылает сигналы о неготовности сейчас принять Украину в НАТО

«Печальную весть» для Украины принёс бывший посол этой страны в США Валерий Чалый. Касается эта «весть» того, что Украину в НАТО не ждут, несмотря на то, что будущее членство в Североатлантическом военном блоке киевский режим прописал даже в изменённой конституции.