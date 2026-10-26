Простое объяснение для детей. Татьяна Меньщикова Журналист, филолог Человек способен прожить без еды гораздо дольше, чем без воды.
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