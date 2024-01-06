Год силы: в 2024-м на планете сменится власть

Наступивший год, вполне возможно, ознаменуется сменой правящих элит в целом ряде стран. Выборы глав государств и парламентов должны пройти почти в полусотне стран с совокупным населением более 4 млрд человек.
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