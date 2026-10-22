“President Donald Trump said he called Google’s Sundar Pichai to discuss renaming the Atlantic Ocean, but would ‘probably pass’ after the chief executive told him: ‘Please don’t ask us to do that,'” the Washington Post reports.
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