Трансмашхолдинг получил возможность перейти к новому этапу реализации проекта внедрения автоматизированного трамвайного сообщения между Екатеринбургом и Верхней Пышмой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым