На Западе в последние месяцы идет активная дискуссия о допустимости ударов вглубь России при помощи дальнобойного западного оружия, пишут обозреватели Эндрю Осборн и Марк Тревельян в статье для Reuters.
Названы варианты ответа Путина на удары вглубь России
Комментарии
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Владимир Соколов
чего не сделаешь за деньги))
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16 час.
ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Следующий ответный удар Путин нанесёт из -подо льда между Исландией и Аляской по США ПО НАСТИЛЬНОЙ ТРАЕКТОРИИ через Канаду . Он сам проговорился в шахматном клубе , намекнув Калягину ,даже подмигнул и дико захохотал , потирая руки, подражая Камиле
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13 час.
Ole Ole
Сейсмология с дядькой Черномором нам в помощь!
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13 час.
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