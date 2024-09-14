Названы варианты ответа Путина на удары вглубь России

ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ

Следующий ответный удар Путин нанесёт из -подо льда между Исландией и Аляской по США ПО НАСТИЛЬНОЙ ТРАЕКТОРИИ через Канаду . Он сам проговорился в шахматном клубе , намекнув Калягину ,даже подмигнул и дико захохотал , потирая руки, подражая Камиле