Когда февральские морозы атакуют Брянскую область

Ночные температуры стабильно опускаются до -6 градусов, а дневные колеблются в пределах от -2 до 0. Но самое интересное впереди — к середине месяца ожидаются настоящие февральские морозы, которые напомнят о классической русской зиме.
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