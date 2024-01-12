Нефть марки Brent подорожала на 2% на фоне развития конфликта в Йемене

Нефть эталонной марки Brent утром в пятницу подорожала более чем на 2%. Котировки начали расти после того, как США и Великобритания нанесли удар по объектам йеменских хуситов в ответ на их атаки международных судов в Красном море, пишет Reuters.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии