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Газета.ру

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Нефть марки Brent подорожала на 2% на фоне развития конфликта в Йемене

Нефть марки Brent подорожала на 2% на фоне развития конфликта в Йемене

Нефть эталонной марки Brent утром в пятницу подорожала более чем на 2%. Котировки начали расти после того, как США и Великобритания нанесли удар по объектам йеменских хуситов в ответ на их атаки международных судов в Красном море, пишет Reuters.

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