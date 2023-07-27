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Администрация Лисичанска: ВСУ обстреляли кассетными боеприпасами школу, где находился ПВР

Администрация Лисичанска: ВСУ обстреляли кассетными боеприпасами школу, где находился ПВР

Вооруженные силы Украины нанесли удары по школе в Лисичанске Луганской Народной Республике с помощью кассетных боеприпасов.

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