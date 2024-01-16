Разработчикам Cities: Skylines 2 просят совета у игроков, как справиться с токсичнос...

Разработчикам Cities: Skylines 2 просят совета у игроков, как справиться с токсичностью сообществаColossal Order выпустила первое сообщение от разработчиков Cities: Skylines 2 в 2024 году, и разработчик хочет получить совет от игроков, который поможет разобраться в непростом вопросе.