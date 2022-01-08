Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Адиль Акбулатов
    А как договорится приехать нет номера телефона ни адреса?Тренерский штаб «...
  • Олег Обабков
    Да зачем же так либеральничать? Сразу расстрелять обоих нарушителей правопорядка. И все сразу оденут маски. Даже дома.За отказ надеть м...
  • Игорь Воробьев
    Обоих посадить (тренера и дамочку). Совсем оборзели.За отказ надеть м...

Тухель о 5:1 с «Честерфилдом»: «До 5:0 все было в порядке, а потом «Челси» сдал по всем статьям»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель подвел итоги матча Кубка Англии с «Честерфилдом» (5:1). «Большую часть времени до 5:0 все было в полном порядке, а потом мы немного сдали по всем статьям, игра стала слишком открытой.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх