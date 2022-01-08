Тухель о 5:1 с «Честерфилдом»: «До 5:0 все было в порядке, а потом «Челси» сдал по всем статьям»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель подвел итоги матча Кубка Англии с «Честерфилдом» (5:1). «Большую часть времени до 5:0 все было в полном порядке, а потом мы немного сдали по всем статьям, игра стала слишком открытой.
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