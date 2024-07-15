Власти Китая запретили редактировать геном зародышевой линии

Китайский молекулярный биолог Хэ Цзянькуя, который путем воздействия на ген CCR5 методом CRISPR-Cas9 помог создать первых в мире людей с искусственно измененными генами / © Getty Images КНР запретила все клинические исследования, включающие редактирование генома зародышевой линии.
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