Залужный отчитался перед НАТО о ситуации на фронте

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 26 октября обсудил ситуацию на фронте в ходе встречи с верховным главнокомандующим Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генералом Кристофером Каволи и начальником Штаба обороны ВС Великобритании адмиралом Тони Радакином.
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