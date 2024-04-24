Совет дня: поступайте с плохим настроением, как с одуванчиком: скажите ему "Фу-у-у-у." и пускай летит себе.
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Совет дня: поступайте с плохим настроением, как с одуванчиком: скажите ему "Фу-у-у-у." и пускай летит себе.