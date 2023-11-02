Минэкономразвития предлагает сблизить подходы к ESG-рейтингованию в странах ШОС

Министерство экономического развития России разработало стратегический документ, который направлен на сближение подходов к ESG-рейтингованию и активизацию регионального сотрудничества в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
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