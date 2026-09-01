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Salesforce анонсирует график ключевых инвесторских мероприятий и презентацию ИИ-стратегии

Salesforce анонсирует график ключевых инвесторских мероприятий и презентацию ИИ-стратегии

Международная корпорация Salesforce, мировой лидер в сфере облачных CRM-систем, 1 сентября 2026 года официально опубликовала через ленту Business Wire график предстоящих корпоративных мероприятий для инвестиционного сообщества.

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