Жителям села Мужи ЯНАО пересчитали затраты на теплоснабжение

Прокуратура Шурышкарского района приняла коллективное обращение пенсионеров из села Мужи, провела проверку и нашла нарушения в работе организации, поставляющей тепло жильцам дома № 5 на улице Архангельской.
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