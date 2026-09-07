«Соболев получил локтем в лицо, но даже не стали просматривать. Зато Абдулкадыров упал от попадания, на которое игроки не обращают внимания…»

Экс-защитник ЦСКА Дмитрий Сенников высказался о пенальти в матче армейцев с «Зенитом» (2:1). В конце первой половины игры главный арбитр Андрей Прокопов после просмотра видеоповтора указал на точку из-за удара нападающего Александра Соболева локтем в лицо защитнику Джамалутдину Абдулкадырову в штрафной петербургского клуба.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- СК «Холодный пот пот...
- «Конечно, будет н...
- ВМ Американские гимн...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым