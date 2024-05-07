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Путин: достичь больших целей можно только вместе с народом

Путин: достичь больших целей можно только вместе с народом

Достижение действительно больших целей возможно только вместе с народом страны. Об этом президент России Владимир Путин заявил, выступая в Большом Кремлевском дворце после церемонии вступления в должность главы государства.

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