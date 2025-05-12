📷❗️США начали испытания "беспилотных ведомых" завоевания господства в воздухе YFQ-42A (на переднем плане фото) и YFQ-44A.
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📷❗️США начали испытания "беспилотных ведомых" завоевания господства в воздухе YFQ-42A (на переднем плане фото) и YFQ-44A.