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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Рейнджерс» могут продлить Лафреньера на 8 лет с кэпхитом в районе 8 млн долларов (Фрэнк Серавалли)

Стороны обсуждают подписание нового контракта, один из вариантов – соглашение на 8 лет и около 64 миллионов долларов, как сообщает инсайдер Daily Faceoff Фрэнк Серавалли.

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