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Мировое обозрение

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Тихоокеанскому флоту передали еще два плавучих причала ПМ-61М1

Тихоокеанскому флоту передали еще два плавучих причала ПМ-61М1

Госкомиссия, назначенная департаментом Минобороны РФ по обеспечению гособоронзаказа, подписала приемные акты двух полутяжелых плавучих металлических причалов проекта ПМ-61М1, построенных для Тихоокеанского флота на "Восточной верфи" (управляющая компания – ПАО "Амурский судостроительный завод").

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