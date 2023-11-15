Тихоокеанскому флоту передали еще два плавучих причала ПМ-61М1

Госкомиссия, назначенная департаментом Минобороны РФ по обеспечению гособоронзаказа, подписала приемные акты двух полутяжелых плавучих металлических причалов проекта ПМ-61М1, построенных для Тихоокеанского флота на "Восточной верфи" (управляющая компания – ПАО "Амурский судостроительный завод").
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