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Татарстан и Башкирия уйдут, Кавказ отвалится: план Ходорковского по захвату власти в России

Татарстан и Башкирия уйдут, Кавказ отвалится: план Ходорковского по захвату власти в России

Вождь революции озвучил стратегию Как известно, честность – это лучшая политика. Ходорковский, политический эмигрант и русофоб, является также достаточно опытным оратором и не лезет за словом в карман, отвечая на вопросы на различных форумах.

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