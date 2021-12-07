Татарстан и Башкирия уйдут, Кавказ отвалится: план Ходорковского по захвату власти в России

Вождь революции озвучил стратегию Как известно, честность – это лучшая политика. Ходорковский, политический эмигрант и русофоб, является также достаточно опытным оратором и не лезет за словом в карман, отвечая на вопросы на различных форумах.
Вождь революции озвучил стратегию Как известно, честность – это лучшая политика. Ходорковский, политический эмигрант и русофоб, является также достаточно опытным оратором и не лезет за словом в карман, отвечая на вопросы на различных форумах.
Свежие комментарии