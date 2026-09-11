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КАМАЗ и МАЗ разделили пять секунд на прологе «Уральского рубежа»

КАМАЗ и МАЗ разделили пять секунд на прологе «Уральского рубежа»

КАМАЗ и МАЗ разделили пять секунд на прологе «Уральского рубежа»КАМАЗ-мастерГонщик КАМАЗ-мастер Алмаз Ахмедов стал главным героем первого дня бахи «Уральский рубеж», третьего этапа чемпионата России по ралли-рейдам.

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