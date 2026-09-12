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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Олисе – лучший игрок августа в «Баварии». Вингер опередил Брауна и Диаса

Майкл Олисе признан лучшим игроком августа в «Баварии».  24-летний вингер победил в голосовании болельщиков, набрав 43,8% голосов.

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