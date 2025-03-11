Следствие по финпирамиде: у брата организатора изъяли почти 1 млрд тенге в Актау

В Агентстве по финансовому мониторингу сообщили, что организаторы пирамиды «Asar Baspana», которая маскировалась под потребительский кооператив, привлекли от 86 тысяч граждан более 12 млрд тенге, передает inAktau.
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