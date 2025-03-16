Нюансы от Путина

Дилетант о политике А мы побеседуем о Путине, который очень технично не дал возможности нашим западным партнерам кричать, что он не хочет мира, хотя они так формулировали, что вроде как и вариантов других не было.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии