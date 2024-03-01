Москалькова заявила о готовности отдать Украине тела погибших при крушении Ил-76. Киев отрицает убийство своих же бойцов

Москалькова заявила о наличии ДНК для идентификации погибших при крушении Ил-76 У российских властей есть все ДНК, необходимые для установки личностей пленных бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), погибших в крушении Ил-76 у села Яблоново в Белгородской области.