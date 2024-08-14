Прокуратура раскрыла более 5 тысяч нарушений в работе полиции Екатеринбурга

Прокуратура раскрыла более пяти тысяч нарушений в работе сотрудников полиции в Екатеринбурге. Выяснилось, что многие представители МВД необоснованно отказывали в возбуждении уголовных дел или закрывали их.
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