UK Championship 2023: Джадд Трамп нокаутировал Марка Селби, а Дин Джуньху обыграл Марка Уильямса в 1/4 финала

Джадд Трамп с успехом завершил матч против Марка Селби, а Дин Джуньху в решающем фрейме обыграл Марка Уильямса в 1/4 финала на турнире UK Championship 2023, сообщает WST Джадд Трамп (фото: WST) Все новости и результаты Чемпионата Великобритании 2023 Чемпионат Великобритании 2023.