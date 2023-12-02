UK Championship 2023: Джадд Трамп нокаутировал Марка Селби, а Дин Джуньху обыграл Марка Уильямса в 1/4 финала

Джадд Трамп с успехом завершил матч против Марка Селби, а Дин Джуньху в решающем фрейме обыграл Марка Уильямса в 1/4 финала на турнире UK Championship 2023, сообщает WST Джадд Трамп (фото: WST) Все новости и результаты Чемпионата Великобритании 2023 Чемпионат Великобритании 2023.
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