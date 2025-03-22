👍 Севастополь в числе лидеров среди субъектов Южного федерального округа по выполнению федеральных и нацпроектов Вице-премьер России Марат Хуснуллин встретился с губернатором города Михаилом Развожаевым.
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👍 Севастополь в числе лидеров среди субъектов Южного федерального округа по выполнению федеральных и нацпроектов Вице-премьер России Марат Хуснуллин встретился с губернатором города Михаилом Развожаевым.