Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Водолацкий назвал терроризмом атаки ВСУ на гражданские суда

Водолацкий назвал терроризмом атаки ВСУ на гражданские суда

Атаки ВСУ на гражданские суда в Азовском море являются актами терроризма, заявил первый зампред Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий («Единая Россия»).

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